PM Modi In Mysuru: 'टुकड़े-टुकड़े गैंग की सुल्तान बनके घूम रही है', कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी

Highlights मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया पीएम ने अपने संबोधन में बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में विस्तार से बताया पीएम ने कहा कांग्रेस का अभी भी देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने का इरादा है

PM Modi In Mysuru: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक दौरे पर थे। पीएम मोदी ने मैसूर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। पीएम ने अपने संबोधन में बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि अगले पांच साल तक लोगों को फ्री में राशन मिलता रहेगा। 70 साल से अधिक आयु के लोगों को आयुषमान योजना का लाभ मिलेगा। पीएम ने कहा कि इस योजना का लाभ अब किन्नर समुदाय को भी होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े-टुकड़े गैंग की सुल्तान बनके घूम रही है।

#WATCH | Mysuru, Karnataka: Prime Minister Narendra Modi says, "Today if we look back 10 years from now, we can see the development...BJP's manifesto is the picture of bigger transformations of the future. It is the picture of a new India..." pic.twitter.com/6binl2bq6S — ANI (@ANI) April 14, 2024

कांग्रेस का अभी भी देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने का इरादा है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी राजनीतिक सत्ता के लिए आग से खेल रही है। कांग्रेस की चुनावी रैली में एक व्यक्ति को भारत माता की जय बोलने की इजाजत लेनी पड़ी। क्या भारत माता की जय बोलने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या ऐसी कांग्रेस को कर्नाटक, देश कभी माफ करेगा।

#WATCH | Mysuru, Karnataka: Prime Minister Narendra Modi says, "...'Congress party aaj tukde-tukde gang ki sultan banke ghoom rahi hai'. Congress still has intentions to divide, break and weaken the country." pic.twitter.com/BitGJsq0pI — ANI (@ANI) April 14, 2024

पहले वंदे मातरम का विरोध, अब भारत माता की जय का विरोध। कांग्रेस के पतन होने की पराकाष्ठा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए आग का खेल खेल रही है। विश्व में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर देश को नीचे दिखाने का कोई मौके नहीं छोड़ते हैं। देश अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देता है। कांग्रेस सेना से सर्जिकल स्ट्राइक से सबूत मांगती है। आतंकी संगठन पर बैन लगता है, कांग्रेस उसी को राजनीतिक विंग के साथ काम कर रहा है।

#WATCH | Mysuru, Karnataka: Prime Minister Narendra Modi says, "Today, the Congress party is playing with fire for political power. Look at the country's direction and Congress' language. India's stature and respect are increasing in the world today..." pic.twitter.com/qBoPZNzFP8 — ANI (@ANI) April 14, 2024

उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर को लेकर पूरे देश एक था। लेकिन, कांग्रेस ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया। कांग्रेस ने हमारी आस्था का अपमान किया। इंडी गठबंधन वाले सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब तक मोदी है, जब तक आपका आशीर्वाद है, यह कभी सफल नहीं होंगे।

Web Title: PM Modi In Mysuru Live Public meeting Karnataka Lok Sabha Election 2024