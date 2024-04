PM Modi In Mettupalayam: 'डीएमके और कांग्रेस पार्टियों का एक ही एजेंडा है, झूठ बोलकर सरकार में बने रहना', पीएम ने तमिलनाडु में कहा

Highlights पीएम ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस जैसी पारिवारिक पार्टियों का एक ही एजेंडा है, झूठ बोलकर सरकार में बने रहना एनडीए सरकार है, जिसने पच्चीस करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है भाजपा ने पहली बार एक आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाया

PM Modi In Mettupalayam: लोकसभा चुनावों को लेकर पीएम मोदी तमिलनाडु में बुधवार को एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान डीएमके-कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस जैसी पारिवारिक पार्टियों का एक ही एजेंडा है, झूठ बोलकर सरकार में बने रहना। कांग्रेस ने इतने दशकों तक गरीबी हटाने का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं मिटाया गया। ये एनडीए सरकार है, जिसने पच्चीस करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।

#WATCH | Tamil Nadu: Addressing a public rally in Mettupalayam, Coimbatore, PM Narendra Modi says, "These family parties think that apart from their sons and daughters, no poor or tribal can hold a high position. But BJP made a tribal woman the President of India for the first… pic.twitter.com/ft4bGrwW1U — ANI (@ANI) April 10, 2024

पीएम ने कहा कि इन फैमिली पार्टियों को लगता है कि इनके बेटे-बेटियों के अलावा कोई गरीब आदिवासी बड़े पद पर बैठ ही नहीं सकता है। लेकिन भाजपा ने पहली बार एक आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाया और उस समय भी इंडी अलायंस वालों ने उनका घोर विरोध किया। कांग्रेस-डीएमके के इंडी गठबंधन ने दशकों तक एससी-एसटी ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को मकान, पानी, बिजली के लिए तरसा कर रखा। क्योंकि इनकी सोच थी कि सबको मकान और बिजली नहीं मिल सकता।

#WATCH | Tamil Nadu: Addressing a public rally in Mettupalayam, Coimbatore, PM Narendra Modi says, "For decades, the Congress-DMK INDI alliance kept crores of people from SC-ST, OBC communities yearning for housing, water, and electricity because they thought that not everyone… pic.twitter.com/FTrkWtucNK — ANI (@ANI) April 10, 2024

लेकिन भाजपा सरकार ने करोड़ों लोगों को पीएम आवास दिया, हर गांव तक बिजली पहुंचाई, 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया और इसमें अधिकांश एससी-एसटी, ओबीसी समाज के लोग हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं देख रहा हूं, पूरे तमिलनाडु में भाजपा ही छाई हुई है। हर कोई कह रहा है, डीएमके की विदाई भाजपा और एनडीए के द्वारा ही होगी।

#WATCH | Tamil Nadu: Addressing a public rally in Mettupalayam, Coimbatore, PM Narendra Modi says, "When Congress was in power, states were discriminated against based on which party was in power. But the NDA government is working on the vision of 'Sabka Sath, Sabka Vikas'. We… pic.twitter.com/QALg95gnsA — ANI (@ANI) April 10, 2024

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन को भारत की ताकत पर भरोसा नहीं है। दुनिया में कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई। इंडी गठबंधन के लोग कहते थे कि भारत वैक्सीन नहीं बना सकता। हमने कहा कि हम मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाएंगे। भारत ने न सिर्फ मेड इंडिया वैक्सीन बनाई बल्कि मुफ्त वैक्सीन देकर करोड़ों लोगों की जान भी बचाई।

#WATCH | Tamil Nadu: Addressing a public rally in Mettupalayam, Coimbatore, PM Narendra Modi says, "INDI alliance do not trust India's strength. Such a huge pandemic of Corona came into the world. INDI alliance people used to say that India cannot make a vaccine. We said we would… pic.twitter.com/mW78AHpJKZ — ANI (@ANI) April 10, 2024

पीएम ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो राज्यों के साथ इस आधार पर भेदभाव किया जाता था कि कौन सी पार्टी सत्ता में है। लेकिन एनडीए सरकार 'सबका साथ' के सबका विकास दृष्टिकोण पर काम कर रही है। हम कहते हैं विकसित भारत के लिए विकसित तमिलनाडु, इसलिए हमने पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु के विकास के लिए लाखों-करोड़ों रुपये का निवेश किया है।

