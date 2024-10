PM Modi in Maharashtra Today: पीएम मोदी आज करेंगे मुंबई मेट्रो लाइन का शुभारंभ, महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला

PM Modi in Maharashtra Today:महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को कई परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र का खास दौरा करने वाले हैं। जहां वो कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज़ ​​मुंबईमेट्रो लाइन 3 का उद्घाटन करेंगे, जो शहर की पहली पूरी तरह भूमिगत मेट्रो लाइन होगी। अपने दौरे के दौरान, वे मुंबई में कई अन्य विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और भूमिपूजन की देखरेख भी करेंगे।

Maharashtra: PM Modi to inaugurate Mumbai's first underground metro, launch key development projects on Saturday



