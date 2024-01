PM Modi in Maharashtra: प्रधानमंत्री मोदी ने गोदावरी नदी किनारे स्थित रामकुंड में पूजा अर्चना की, नासिक में कर रहे हैं रोड शो, देखें वीडियो

Highlights अयोध्या में रामलला की प्राणप्रतिष्ठा में सिर्फ 11 दिन बचे हैं। सौभाग्य है कि मैं भी पवित्र अवसर का साक्षी बनूंगा। मुख्यमंत्री शिंदे और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे।

PM Modi in Maharashtra Nashik Mumbai Visit LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी किनारे स्थित रामकुंड में पूजा अर्चना की। नासिक में रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक में श्री कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और फिर प्रदेश में 30,500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। शहरी परिवहन अवसंरचना और संपर्क को मजबूत करके लोगों के आवागमन की सुगमता को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप मोदी मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक (एमटीएचएल) का उद्घाटन करेंगे।

जिसे अब ‘अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु’ नाम दिया गया है। 17,840 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इसका निर्माण किया गया है। मोदी ने दिसंबर, 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी। यह भारत का सबसे लंबा पुल और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है।

यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा छह लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। बयान में कहा गया है कि यह मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सीधा संपर्क प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को भी कम करेगा।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi holds a roadshow in Nashik, Maharashtra. He will offer prayers at the Shree Kalaram Mandir here in the city and attend the National Youth Festival. pic.twitter.com/6shEKMumqJ