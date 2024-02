पीएम मोदी मंगलवार को जम्मू में, 32,000 करोड़ की परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित

Highlights प्रधानमंत्री ने बताया, मैं प्रमुख विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए कल जम्मू में रहने के लिए उत्सुक हूं जम्मू-कश्मीर को आईआईटी और आईआईएम सहित विभिन्न संस्थानों को स्थायी परिसर मिलेंगे पीएम मोदी केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) की 1500 नई सरकारी भर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू में, 32,000 करोड़ की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अपनी जम्मू यात्रा की पूर्व संध्या पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि दिन भर की यात्रा के दौरान वह जिन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, वे क्षेत्र के 'सर्वांगीण विकास' के लिए एक 'बड़ा बढ़ावा' हैं।

उन्होंने अपनी एक्स (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट में लिखा, "मैं प्रमुख विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए कल जम्मू में रहने के लिए उत्सुक हूं, जो 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा देगा। यह शिक्षा क्षेत्र के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि आईआईटी और आईआईएम सहित विभिन्न संस्थानों को स्थायी परिसर मिलेंगे।"

Delighted that AIIMS Jammu will be inaugurated tomorrow. This will cater to the healthcare needs of the region and will benefit several people. https://t.co/yF3DQpwMVz