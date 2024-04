PM Modi In Jammu and Kashmir: 'राम मंदिर ना चुनाव का मुद्दा था, ना है और ना होगा', पीएम ने विपक्ष पर किया प्रहार

Highlights पीएम मोदी ने कहा कि यह परिवारवादी पार्टियां विकास की भी विरोधी हैं और विरासत की भी विरोधी हैं कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है पीएम ने कहा कि राम मंदिर ना चुनाव का मुद्दा था, ना है और ना होगा

PM Modi In Jammu and Kashmir: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर शुक्रवार को उधमपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस सहित विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह परिवारवादी पार्टियां विकास की भी विरोधी हैं और विरासत की भी विरोधी हैं। कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। पीएम ने कहा कि राम मंदिर ना चुनाव का मुद्दा था, ना है और ना होगा। राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था, जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था।

#WATCH | J&K: Addressing a public rally in Udhampur, PM Modi says, "Congress says Ram Mandir is an election issue for BJP. I want to say that Ram Mandir was never an election issue, nor it will ever become an election issue. The struggle for Ram temple was going on even before… pic.twitter.com/n7tPbJgnMC — ANI (@ANI) April 12, 2024

राम मंदिर का संघर्ष तो 500 साल पुराना है, जब चुनाव का कोई नामोनिशान नहीं था। पीएम ने कहा कि 500 साल के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर कहा कि 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इन्हें घर जाकर निमंत्रण दिया। लेकिन, इन लोगों ने राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पीएम ने कहा कोर्ट के फैसले और कानून के तहत राम मंदिर बना है। और यह मंदिर सरकारी खजाने से नहीं बल्कि देश के लोगों के सहयोग से बना है।

#WATCH | J&K: Addressing a public rally in Udhampur, PM Modi says, "Modi thinks far ahead. So what has happened so far is just the trailer. I have to get busy in creating a new and wonderful picture of the new Jammu and Kashmir. The time is not far when Assembly Elections will be… pic.twitter.com/F8aHgialRA — ANI (@ANI) April 12, 2024

वहीं, पीएम ने कहा कि हमारी सरकार से पहले माता वैष्णो देवी यात्रा हों या अमरनाथ यात्रा, ये सुरक्षित तरीके से कैसे हों इसको लेकर ही चिंता होती थी। लेकिन बीते 10 साल में स्थिति एकदम बदल गई है। आज जम्मू कश्मीर में विकास भी हो रहा है और विश्वास भी बढ़ रहा है। इसलिए आज जम्मू कश्मीर के चप्पे-चप्पे से एक ही गूंज सुनाई दे रही है फिर एक बार मोदी सरकार।

2014 में माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया था और इसी मैदान पर मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है, उससे मुक्ति दिलाऊंगा। आज आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी है।

