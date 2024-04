PM Modi In Chandrapur: 'जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ', चंद्रपुर में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी

Highlights पीएम ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव 'स्थिरता बनाम अस्थिरता' के बीच का चुनाव है नए भारत के प्रतीक संसद की नई इमारत में भी चंद्रपुर की लकड़ी लगी हुई है कांग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है

PM Modi In Chandrapur:महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पीएम मोदी ने सोमवार को चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव 'स्थिरता बनाम अस्थिरता' के बीच का चुनाव है। एक ओर भाजपा-एनडीए है, जिसका ध्येय है। देश के लिए कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है, जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। पीएम ने कहा कि सियासी पारा भी चढ़ रहा है। मैं देख रहा हूं आपके उत्साह जोश में आपके जज्बे में कोई कमी नहीं है।

#WATCH | Maharashtra: Addressing a public rally in Chandrapur, PM Narendra Modi says, "Lok Sabha election is an election between stability and instability. On one hand, BJP and NDA are there whose aim is to take tough and big decisions for the country. On the other hand, there is… pic.twitter.com/g0i8G56ZMu