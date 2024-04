PM Modi In Barmer: 'देश में घुसपैठिए आते हैं, तो कांग्रेस उनका स्वागत करती है', इंडी गठबंधन पर बरसे मोदी

Highlights कांग्रेस रामनवमी की शोभायात्रा पर राजस्थान में पत्थरबाजी करने वाले दंगाइयों को संरक्षण देती है लेकिन भारत विभाजन का विरोध करने वाले हमारे दलित और सिख भाई-बहनों को नागरिकता देने वाले सीएए का ये विरोध करते हैं कांग्रेस हर उस काम का विरोध करती है, जो देशहित में होता है

PM Modi In Barmer: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को राजस्थान में थे। यहां एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में राम मंदिर निर्माण का पुनीत पावन काम होता है, कांग्रेस उसका भी बहिष्कार करती है। कांग्रेस रामनवमी की शोभायात्रा पर राजस्थान में पत्थरबाजी करने वाले दंगाइयों को संरक्षण देती है। देश में घुसपैठिए आते हैं, तो कांग्रेस उनका स्वागत करती है। लेकिन भारत विभाजन का विरोध करने वाले हमारे दलित और सिख भाई-बहनों को नागरिकता देने वाले सीएए का ये विरोध करते हैं।

