PM Modi In Balaghat: "मोदी भक्त है महाकाल का, वो या तो..", पीएम मोदी ने बता दिया कि इसलिए वो किसी से नहीं डरते

PM Modi In Balaghat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मां गड्ड काली के उद्घोष के साथ अपना भाषण शुरू किया और उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष और नवरात्रि मनाया जाता है। उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा, "बालाघाट की धरती, नारी शक्ति के पराक्रम की साक्षी है, विरांगना दुर्गावति और रानी अवंती बाई की उस धरती को प्रणाम करता हूं"। वो कहते हैं कि आज जो जन सैलाब सा लग रहा है, वो केसरिया सागर है। इतनी बड़ी तादाद में माता-बहनों का आशीर्वाद 4 जून को मध्यप्रदेश में क्या परिणाम आने वाले है, वो बता रहा है।

उन्होंने ये भी बताया कि 4-5 महीने पहले MP विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया और अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं, एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, "ये चुनाव 21वीं सदी के भारत का बहुत अहम चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, कौन एमपी न बने, इतने भर का चुनाव, ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है"।

इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव ये विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला चुनाव है। जब जी-20 में असंभव लगने वाले फैसले भारत में लिए जाते हैं, तो हर देशवासी को लगता है कि उसकी ताकत बढ़ रही है।

अमेरिका से लेकर भारत का डंका बजता है, तो देशवासी को लगता है कि उसका सम्मान बढ़ा है। इन सभी बातों पर पीएम ने जोर दिया और बताया कि कभी कांग्रेस सरकार दूसरे देशों के पास जाती थी और आज वक्त बदल चुका है, दुनिया के बड़े-बड़े देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन भारत में अपने-अपने मुद्दे पर बात करने के लिए आते हैं।

PM मोदी का कांग्रेस से सवाल

उन्होंने रैली में आगे कहा, आजादी के बाद 5 दशकों तक कांग्रेस बहुत पुरानी सोच पर चली, एक तो उसके मन में आजादी के आंदोलन का अहंकार भरा पड़ा था, सामान्य लोगों की तपस्या को कांग्रेस ने नकार दिया। परिवार का कुंबा हावी हो गया, उसकी सोच, देश को पिछड़ेपन पर धकेलती गई, कांग्रेस सोचती गरीब देश हैं, देश को नए एयरपोर्ट की, नई रेल की क्या जरूरत है? अब, भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास के साथ देश के हर वर्ग को महत्व दे रही है।

पीएम आगे कहते हैं कि आज चाहे सिंगली-नागपुर के बीच फोरलेन हाईवे हो या, नर्मदा प्रगति पथ, आधुनिक वंदे भारत, अमृत भारत के तहत मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों का विकास, ये सभी चीजों से एमपी का कायाकल्प हो रहा है। बालाघाट से गोंडिया की ब्रॉडगेज की नींव करीब 30 साल पहले रखी गई थी, उसे मोदी सरकार ने पूरा किया।

वारासिवनी साड़ी को GI टैग- पीएम मोदी

बालाघाट की वारासिवनी साड़ी को बनारसी साड़ियों की तरह GI टैग दिलाने का काम भाजपा सरकार ने किया। मध्य प्रदेश से विकसित भारत को लेकर यही 'मोदी की गारंटी' है। यह बदलाव केवल 10 वर्षों की मेहनत का परिणाम है, पीएम मोदी का कहना है, ये तो अभी ट्रेलर है और अभी बहुत कुछ करना है।

क्यों कहा विकास का रॉकेट कब करेंगे लॉन्च..

पीएम मोदी ने रैली में आए लोगों को बताया कि आप मेरी जिंदगी जानते हैं, देखा है, तरासा है और आपने देखा है कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी सिर्फ मेहनत करता है, लक्षय बहुत बड़े हैं, आपके लिए हैं और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हैं। उन्होंने इस बीच ये भी बताया कि "काम की फुलजड़ी से विकास के रॉकेट को ऊंचाई पर भेजना है"। पीएम मोदी ने बता दिया है देश की असली दिवाली उसी दिन होगी।

मोदी जी का ट्रेलर

आज भाजपा सरकार, वंचितों को वरीयता देते हुए काम कर रही है, भाजपा ने समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया, जिसे पिछली सरकारों ने पहचान से वंचित रखा था। आज भाजपा सरकार एमपी ने 5.5 करोड़ जरूरत मंदों को मुफ्त राशन दे रहा है। ये सभी वंचित समाज से आते हैं। एमपी के 44 लाख वंचितों को तब तक पक्का घर नहीं, जब तक मोदी ने संकल्प नहीं लिया।

एमपी में 10 फीसदी घरों तक पानी पहुंचता था, कम समय में भाजपा सरकार ने 70 लाख घरों में नल से जल के जरिए पानी पहुंचाया है। एमपी का किसान चीनी और चावल उगाता है, उसे अब पूरे देश में पहचान मिली है। यहीं नहीं, कांग्रेस ने आदिवासी जल, जंगल के अधिकारों से वंचित रखा था। लाखों आदिवासी भाई-बहनों का वनाधिकार का पट्टा भाजपा सरकार ने दिया है।

भाजपा सरकार ने जब देश में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ी, तो कांग्रेस ने उसे हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। गोविंद गुरू जैसे व्यक्तिव को शहीद का दर्जा तक नहीं दिया, ये हमारी सरकार ने उन्हें स्वतंत्र सेनानी का सम्मान दिया। भाजपा सरकार ने जनजाति गौरव दिवस की शुरूआत की, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म शताब्दी पर दिया। कांग्रेस को पूरी तरह से क्लीन करना चाहिए। इंडी एलायंस के लोग मोदी को रोकने के लिए साथ आएं, इंडी गठबंधन वालों को मोदी को रोकना नहीं, विकास को रोकना है। मोदी को धमकी, गालियां दे रहे हैं, मोदी के लिए मेरा भारत ही मेरा परिवार है। उन्होंने कहा, जो लोग अपनी तिजोरियों भरने आएं हैं, वो लोग मोदी को धमकी न दें, मोदी भक्त है महाकाल का, मोदी झुकता है तो जनता-जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। मोदी ने देश विरोधी ताकतों को अंजाम तक पहुंचाना सिखा है, इंडी गठबंधन मोदी से चिढ़े हैं, 370 हटाने की गारंटी देता है, माताओं-बहनों के लिए घर बनाने की सोचते हैं, तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं।

भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा

भाजपा सरकार भ्रष्टाचार गरीबों के हक का पैसा, गरीबों के हाथों में भेज रही है। जिन्होंने देश का पैसा लूटा, उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। नोट गिनने वाली मशीन खराब हो जाती है, इंडी गठबंधन वाले लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां कर रही हैं। 19 अप्रैल तक सभी घरों में मेरा प्रणाम पहुंचा देना और मां-बहनों का आशीर्वाद देश को नई ऊंचाईयों पर ले जाना है।

