तेलंगाना को मिली दूसरी वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी ने सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, देखें वीडियो

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को लगभग साढ़े तीन घंटे कम कर देगी। यह हैदराबाद को तिरुपति शहर से जोड़ेगी, जहां भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है।

हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को लगभग साढ़े तीन घंटे कम कर देगी। सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस तीन महीने से भी कम अवधि के भीतर तेलंगाना से शुरू की जाने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। यह हैदराबाद को तिरुपति शहर से जोड़ेगी, जहां भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है।

यह ट्रेन विशेषरूप से तीर्थयात्रियों के लिए फायदेमंद होगी। सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के अलावा पीएम मोदी तेलंगाना में 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने वाले हैं। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद पीएम परेड ग्राउंड में एक जनसभा में हिस्सा लेंगे।

#WATCH | Telangana | PM Narendra Modi flags off Vande Bharat Express between Secunderabad and Tirupati.



It will reduce the travel time between the two cities by almost three and a half hours. pic.twitter.com/UCMd6yuWqC