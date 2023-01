सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हुई शुरुआत, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

Highlights ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक हैः पीएम मोदी रेल मंत्री के मुताबिक, इस ट्रेन को देश के इंजीनियर, डिजाइनर, टेक्नीशियन ने तैयार किया है। स ट्रेन में ध्वनि की मात्रा हवाई जहाज की तुलना में 100 गुणा कम हैः रेल मंत्री

हैदराबादः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा, 'आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को एक भव्य उपहार मिल रहा है। मैं दोनों राज्यों के लोगों को ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।'

पीएम ने कहा, 'वंदे भारत ट्रेन की एक और विशेषता है। ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज़ बदलाव के रास्ते पर है। ऐसा भारत जो अपने सपनों और अकाक्षाओं को लेकर अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्यों तक पहुंचना चाहता है।'

