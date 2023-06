दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में मेट्रो से क्यों किया सफर? प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बताई वजह, जानें

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में यात्रा करने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर अपनी यात्रा की तस्वीरें भी साझा कीं। उन्होंने युवाओं को अपने साथी यात्रियों के रूप में पाकर खुशी व्यक्त की।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को आयोजित होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में यात्रा करने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर अपनी यात्रा की तस्वीरें भी साझा कीं, जिसमें युवाओं को अपने साथी यात्रियों के रूप में पाकर खुशी व्यक्त की और कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए अनुभव के बारे में बात की।

भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें पीएम मोदी कड़ी सुरक्षा के बीच मेट्रो परिसर में प्रवेश करने के लिए स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। वह समयपुर बादली स्टेशन की ओर जाने वाली एक पीली लाइन मेट्रो ट्रेन में चढ़ गए। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन उस मार्ग पर एक मध्य स्टेशन है, जो डीयू परिसर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए निकटतम स्टेशन है।

वीडियो में शुरुआत में पीएम मेट्रो के एक खाली डिब्बे में चढ़ते नजर आ रहे हैं, हालांकि बाद में उन्होंने अन्य यात्रियों के साथ बातचीत की तस्वीरें साझा कीं। तस्वीरें साझा कर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "दिल्ली मेट्रो से डीयू कार्यक्रम के रास्ते में। युवाओं को अपने सह-यात्रियों के रूप में पाकर खुश हूं।" वहीं, डीयू में समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने मेट्रो से यात्रा का अपना अनुभव साझा किया।

On the way to the DU programme by the Delhi Metro. Happy to have youngsters as my co-passengers. pic.twitter.com/G9pwsC0BQK

उन्होंने कहा, "जब आप सहकर्मियों के साथ यात्रा करते हैं तो परिसर में आना और अधिक आनंददायक हो जाता है। दो दोस्त मिलकर सूर्य के नीचे इजराइल से लेकर चंद्रमा तक हर चीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कौन सी फिल्म देखी? ओटीटी पर वो सीरीज अच्छी है? वो वाली रील देखी या नहीं देखी? तो आज मैंने भी अपने युवा दोस्तों से बातचीत करने के लिए दिल्ली मेट्रो पकड़ी।"

Looking forward to joining the University of Delhi's centenary celebrations at 11 AM tomorrow, 30th June. As a premier centre of learning, DU has been nurturing talent and fostering intellectual growth for a century. Congratulations to the DU fraternity on this milestone. https://t.co/tFUFBDq7ca