पीएम मोदी ने भाजपा को 'पार्टी फंड' के रूप में 2,000 रुपये का दान दिया, सभी से योगदान करने का किया आग्रह

Highlights मोदी ने रविवार को लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को 'पार्टी फंड' के रूप में 2,000 रुपये का दान दिया उन्होंने सभी से पार्टी फंड में योगदान देने का आग्रह किया उन्होंने पार्टी को दिए गए अपने दान की रसीद के साथ ट्वीट किया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 'पार्टी फंड' के रूप में 2,000 रुपये का दान दिया और सभी से योगदान देने का आग्रह किया। एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) का सहारा लेते हुए, पीएम मोदी ने नागरिकों से नमो ऐप के माध्यम से 'राष्ट्र निर्माण के लिए दान' अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने पार्टी को दिए गए अपने दान की रसीद के साथ ट्वीट किया, "मुझे बीजेपी में योगदान देने और विकसित भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को मजबूत करने में खुशी हो रही है। मैं सभी से NaMoApp के माध्यम से #DonationForNationBuilding का हिस्सा बनने का भी आग्रह करता हूं।"

भाजपा के चंदा अभियान की शुरुआत 1 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी, जिन्होंने पार्टी को 1,000 रुपये का योगदान दिया था। नड्डा ने प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, "मैंने भारत को 'विकसित भारत' बनाने के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण को अपना व्यक्तिगत समर्थन देने के लिए भाजपा को दान दिया है। आइए हम सभी आगे आएं और 'राष्ट्र निर्माण के लिए दान' में शामिल हों।"

I am happy to contribute to @BJP4India and strengthen our efforts to build a Viksit Bharat.



I also urge everyone to be a part of #DonationForNationBuilding through the NaMoApp! https://t.co/hIoP3guBcLpic.twitter.com/Yz36LOutLU