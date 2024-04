PM Modi In Chhattisgarh: 'मुझे गाली दे रहे हैं, लाठी से सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं', कांग्रेस पर बरसे मोदी

Highlights मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रखकर चलता है, मैं इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भष्ट्राचार पर कड़ी कार्रवाई हो रही है पीएम ने कहा 11 हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं

PM Modi In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की धरती पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार गरीब का हक मारता है। 2014 से पहले लाखों-करोड़ों रुपये का घोटाला होता था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री खुद कहते थे। दिल्ली से एक रुपये भेजते हैं, और 15 पैसा ही गरीबों तक पहुंचता है। अब बताए 85 पैसा कहां जाता था।

#WATCH | Chhattisgarh: Addressing a public rally in Bastar, PM Narendra Modi says, "After independence, Congress thought that it had the license to loot the country but after coming to government in 2014, Modi has cancelled the loot license of Congress and Modi was able to cancel… pic.twitter.com/YLAf5C10I1