Sant Guru Ravidas 647th birth anniversary: संत रविदास सबके हैं... बनारस पहुंच पीएम ने दिया सियासी संदेश

Highlights पीएम संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह में शामिल हुए पीएम ने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे

Sant Guru Ravidas 647th birth anniversary: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। यहां पीएम संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। पीएम ने यहां संबोधित करते हुए कहा कि संत रविदास सबके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के बीएचयू में छात्रों के बीच गए। यहां उन्होंने सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए और उन्हें संबोधित भी किया।

#WATCH | In Varanasi, PM Narendra Modi says, "Ravidas ji calls me to his janmabhoomi again and again. I receive the opportunity to take forward his resolutions and the opportunity to serve lakhs of his followers. On Guru's 'janmteerth', serving all of his followers is nothing… pic.twitter.com/xVygM6bSuU — ANI (@ANI) February 23, 2024

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां का सांसद होने के नाते, काशी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी विशेष जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं बनारस में आप सबका स्वागत भी करूं और आप सबकी सुविधाओं का खास खयाल भी रखूं। मुझे खुशी है कि संत रविदास जी की जयंती पर मुझे इन दायित्वों को पूरा करने का अवसर मिला है।

उन्होंने कहा कि रविदास जी मुझे बार-बार अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं। मुझे उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है और उनके लाखों अनुयायियों की सेवा करने का अवसर मिलता है। गुरु के 'जन्मतीर्थ' पर, उनके सभी अनुयायियों की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य से कम नहीं है। वाराणसी के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास होने जा रहा है। इससे यहां श्रद्धालुओं की यात्रा आसान हो जाएगी।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi unveiled a statue of Sant Ravidas at Varanasi today. He also visited Sant Guru Ravidas Janmasthali.



CM Yogi Adityanath also accompanied him. pic.twitter.com/obk2JFcjNy — ANI (@ANI) February 23, 2024

पीएम ने आगे कहा कि भारत का इतिहास रहा है, जब भी देश को जरूरत हुई है, कोई न कोई संत, ऋषि, महान विभूति भारत में जन्म लेते हैं। संत रविदास जी तो उस भ​क्ति आंदोलन के महान संत थे, जिन्होंने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव। इस सबके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई।

