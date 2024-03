Jharkhand PM Modi: 'जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा', धनबाद में पीएम ने कहा

Highlights झारखंड दौरे पर पीएम मोदी ने जेएमएम-कांग्रेस सरकार उठाए सवाल मोदी ने कहा कि जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा यह मोदी की गारंटी है मोदी ने कहा कि वह आपके बच्चे की चिंता नहीं करेंगे

Jharkhand PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झारखंड के दौरे पर थे। धनबाद में उन्होंने रोड शो किया। यहां पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यहां की जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो जनता का लूटा वो लौटाना पड़ेगा। यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि यहां कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन-प्रशासन ईमानदार हो।

VIDEO | "The situation here in Jharkhand has deteriorated from the day JMM-Congress' corrupt, dynastic government was formed. The meaning of JMM has become 'jam kar ke khao'. 'Rangdaari' is on the rise in Jharkhand, infiltration is increasing due to appeasement. JMM, Congress… pic.twitter.com/qo59bwd4JM

लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी हैं। जेएमएम मतलब हो गया है, जमकर के खाओ। उन्होंने कहा कि जेएमएम को चलाने वाले एक ही परिवार के हैं वह आपके बच्चे की चिंता करेंगे। वह आपके बच्चे की चिंता नहीं करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार विकास और जनता विरोधी है। इन लोगों के पास जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के अलावा कोई और विजन नहीं है। जबकि मोदी की कोशिश है कि आपका अधिकार सीधा-सीधा आपको मिले। मोदी के ऐसे ही कामों ने इंडी गठबंधन के बिचौलियों का कमीशन बंद कर दिया है।

यहां जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का।इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर, अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। पीएम ने कहा कि यहां मैं पानी के मुद्दे को सुलझाने पर काम कर रहा हूं। लेकिन भारतीय गठबंधन इसे रोक रहा है। जल जीवन मिशन का केवल 50% काम ही पूरा हो सका है।

#WATCH | Dhanbad, Jharkhand: At a public rally PM Modi says, "I am working on solving the water issues... But the INDI Alliance is halting it... Only 50% of the work of the Jal Jeevan Mission has been able to complete... They are creating obstacles in making houses for the… pic.twitter.com/KPqz4sG8df