जी20 बैठक में बोले पीएम मोदी- भारत का AI भाषा अनुवाद मंच 'भाषिणी' डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देगा

Highlights पीएम मोदी ने कहा कि मंच 'भाषिणी' भारत की सभी विविध भाषाओं में डिजिटल समावेशन का समर्थन करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में बात की कि भारत ने वित्तीय समावेशन में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया है। उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे भारत अपने ज्ञान और निष्कर्षों को साझा करके दुनिया की मदद करने के लिए तैयार है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत समाज के सभी वर्गों के डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एआई-संचालित भाषा अनुवाद मंच विकसित कर रहा है। जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मंच 'भाषिणी' भारत की सभी विविध भाषाओं में डिजिटल समावेशन का समर्थन करेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि डिजिटल समावेशन के मामले में भारत की प्रगति इसलिए संभव हो पाई है क्योंकि दुनिया में सबसे सस्ती डेटा खपत दरें भारत में पेश की जाती हैं। उन्होंने कहा, "आज, भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं।" प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में बात की कि भारत ने वित्तीय समावेशन में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया है।

VIDEO | "We can build an entire ecosystem for technology-based solutions to address the challenges faced by humanity. All it needs from us are the four Cs: Conviction, Commitment, Coordination and Collaboration," says PM Modi at his virtual address at G20 Digital Economy… pic.twitter.com/nZ9F1wkoDo