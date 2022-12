सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम मोदी- जी20 की अध्यक्षता किसी पार्टी या व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए एक सम्मान की बात

Highlights बैठक में पीएम मोदी ने भारत को जी20 की अध्यक्षता मिलना पूरे देश के लिए गर्व की बात करार दिया। उन्होंने यह कहते हुए सभी से सहयोग मांगा कि यह केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे भारत का सम्मान है। बैठक में उपस्थित नेताओं में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल शिखर सम्मेलन के लिए सुझाव मांगने के लिए राष्ट्रपति भवन में भारत जी20 की अध्यक्षता पर एक सर्वदलीय बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने भारत को जी20 की अध्यक्षता मिलना पूरे देश के लिए गर्व की बात करार दिया। उन्होंने यह कहते हुए सभी से सहयोग मांगा कि यह केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे भारत का सम्मान है।

विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीमवर्क के महत्व पर जोर दिया और विभिन्न जी20 आयोजनों के आयोजन में सभी नेताओं से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि जी20 प्रेसीडेंसी पारंपरिक बड़े महानगरों से परे भारत के कुछ हिस्सों को प्रदर्शित करने में मदद करेगी, इस प्रकार हमारे देश के प्रत्येक हिस्से की विशिष्टता को सामने लाएगी।"

एएनआई के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, "यह एक सम्मान है जो भारत में आया है न कि किसी पार्टी या व्यक्ति के लिए। यह हर भारतीय का गौरव है। भारत का गौरव होगा और इसलिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए।" बैठक में पीएम मोदी ने जी20 में भारत की अध्यक्षता के महत्व को रेखांकित किया और सरकार के दृष्टिकोण के बारे में विभिन्न दलों के नेताओं को जानकारी दी।

बैठक में उपस्थित नेताओं में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी बैठक में शामिल हुए।

The All-Party meet on India's G-20 Presidency was a productive one. I thank all leaders who participated in the meeting and shared their insights. This Presidency belongs to the entire nation and will give us the opportunity to showcase our culture. https://t.co/wMaI0iSU8Rpic.twitter.com/JVB9fEzGXm