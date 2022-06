PM Kisan Yojana के अवैध लाभार्थियों पर सख्त हुई सरकार, इन लोगों को जल्द से जल्द वापस करने होंगे पैसे, ऐसे चेक करें कि आप को भी वापस करने है या नहीं किश्त

Highlights प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर एक नया अपडेट आया है। इस योजना का लाभ उठाने वाले अवैध लाभार्थियों पर सरकार सख्ती कर रही है। इसके लिए सरकार इन्हें नोटिस जारी कर पैसे वापस करने को कह रही है।

PM Kisan Yojana 2022 Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अवैध लाभार्थियों द्वारा लिए जाने पर सरकार ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार इन अवैध लाभार्थियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया गया है। सरकार इन्हें नोटिस भेजकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लिए गए किश्त को लौटाने की बात कह रही है। पैसे नहीं लौटाने पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की भी बात कही है।

आपको बता दें कि सरकार हर साल इस योजना के तहत हर चार महीने में तीन बार दो-दो हजार रुपए करके पैसे देती है। ऐसे में सरकार यह चाहती है कि यह लाभ योग्य लाभार्थियों को ही मिले, लेकिन अवैध लाभार्थियों द्वारा इस लाभ को उठाने के बाद सरकारी अब उन से वसूली कर रही है।

क्या कहा सरकार ने

सरकार का कहना है कि जो लोग अवैध लाभार्थी बनकर इस योजना के तहत पैसे या किश्त उठा चुके है, उन्हें अब इन पैसों को वापस लौटाना होगा। सरकार इसके लिए अब इन अवैध लाभार्थियों को नोटिस भी सर्व कर रही है। नोटिस में किश्त के पैसे वापस देने की बात कही जा रही है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आरोपी लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई भी करने को कहा जा रहा है।

आपको बता दें कि सरकार ने ईकेवाईसी की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है और अब अपना डिटेल अपडेट की आखिरी तारीख 31 जुलाई हो गई है। ऐसे में सरकार ने किसानों को अपना ईकेवाईसी को जल्द से जल्द अपडेट करने को कहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि जो किसान ऐसा करने में फेल हो जाते है उन्हें अगली किश्त नहीं मिलेगी।

ऐसे जानें कि क्या आपको भी करना होगा किश्त वापस

अगर आपको भी जानना है कि आप इन अवैध लाभार्थियों के लिस्ट में शामिल है कि नहीं या आपको भी किश्त को वापस करना होगा कि नहीं तो इसके लिए आगे बताए गए तरीके को फॉलो करें।

स्टेप 1. इसके लिए आपको सबसे पहले https://www.pmkisan.gov.in/NewHome3.aspx पर जाना होगा।

स्टेप 2. फिर यहां आपको फॉर्मर कॉर्नर दिखेगा जहां पर ऑनलाइन रिफंड वाले ऑप्शन पर किल्क करना होगा।

स्टेप 3. इसके बाद नए पेज पर मांगी गई हर अपडेट को भर दें और फिर जानकारी सबमिट कर दें।

स्टेप 4. फिर इस पेज पर मांगी गई 12 अंकों का आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या फिर मोबाइल नंबर को भी दर्ज कर दें।

स्टेप 5. इसके बाद कैप्‍चा कोड को भरने के बाद ‘गेट डेटा’ वाले लिंक पर क्लिक कर लें।

स्टेप 6. अगर इसके बाद आपको यह मैसेज आता है ‘You are not eligible for any refund amount’

तो ऐसे में आपको किसी भी किश्त को वापस नहीं देना होगा। आप इसके लिए अयोग्य है।

स्टेप 7. और अगर आपको यह मैसेज आता है कि रिफंड अमाउंट तो ऐसे में आपको पैसे वापस करने होंगे।



Web Title: PM Kisan Yojana 2022 update return installment asap warn central govt face charges check you are eligible www.pmkisan.gov.in