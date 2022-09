Pfi Raids: पीएफआई पर शिकंजा, 8 राज्यों में कार्रवाई, 160 से अधिक हिरासत में, शाहीन बाग में दबिश, जानें अपडेट

Highlights पीएफआई की स्थापना 2006 में केरल में की गई थी। 15 राज्यों में पीएफआई के 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम में आज 25 PFI सदस्यों को गिरफ़्तार किया गया है।

नई दिल्लीः आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की संयुक्त टीम ने देश भर में छापेमारी की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से कथित संबंधों को लेकर 8 राज्य में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 160 से ज्यादा को हिरासत में लिया हैं।

एनआईए की टीम ने इस सप्ताह दूसरी बार रेड की है। दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम सहित कई राज्य राडार पर हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में कहा कि असम में आज 25 PFI सदस्यों को गिरफ़्तार किया गया है। यह अभियान और तेज़ किया जाएगा।

Raids underway by state police & its ATS units against PFI, in various states including Madhya Pradesh, Karnataka, Assam, Delhi, Maharashtra, Telangana, & Uttar Pradesh pic.twitter.com/3ipiFsAqde — ANI (@ANI) September 27, 2022

इससे पहले राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की अगुवाई में कई एजेंसियों ने 22 सितंबर को देश के 15 राज्यों में एक साथ छापे मारे और देश में आतंकवाद के वित्त पोषण में कथित तौर पर शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था।

यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ ने एक संयुक्त अभियान में राज्य भर में छापेमारी में एक दर्जन से अधिक PFI नेताओं को हिरासत में लिया है। निजामुद्दीन, शाहीन बाग इलाके सहित दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में PFI से जुड़े स्थानों पर केंद्रीय एजेंसी और दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त छापेमारी चल रही है। 4 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया।

Madhya Pradesh | Police have caught 21 people (associated with PFI) from 8 districts. Links about them were found after the people who were arrested last week were interrogated: State Home Minister Narottam Mishra pic.twitter.com/naAgxXlQNo — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) September 27, 2022

असम पुलिस ने कहा कि PFI के 25 कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ़्तार किया गया है। कामरूप ग्रामीण से 5, गोलपाड़ा से 10, करीमगंज से 1, उदलगुड़ी से 1, दरंग से 1, धुबरी से 3, बारपेटा से 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने पीएफआई से जुड़े होने के आरोप में प्रदेश के आठ जिलों से 21 लोगों को हिरासत में लिया है।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में कहा कि PFI के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोग सर्विलांस पर हैं। किसी भी स्थिति में हम प्रदेश में गैर कानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे। कड़ी कार्रवाई करेंगे।

Today in Assam, we have picked up 25 PFI people. This operation will be intensified, said Assam CM Himanta Biswa Sarma https://t.co/sFtbOJw7E6pic.twitter.com/m4x4ktPBUb — ANI (@ANI) September 27, 2022

दिल्ली में अलग-अलग जगहों से 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में PFI के खिलाफ राज्य पुलिस और इसकी ATS इकाइयों द्वारा छापेमारी जारी है। महाराष्ट्र एटीेएस ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में PFI से जुड़े लोगों पर ATS और स्थानीय पुलिस द्वारा छापेमारी चल रही है।

गुजरात में आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से कथित संबंधों को लेकर पूछताछ के लिए कम से कम 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

