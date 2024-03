Pawan Singh Asansol: 'मेरे शरीर में बंगाल का नमक है', बंगाली महिला पर गाने नहीं गाए

Highlights आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह ने कहा मेरे शरीर में बंगाल का नमक है बंगाली महिला के खिलाफ कोई गाना नहीं गाया सोशल मीडिया पर पवन सिंह के गानों-फिल्मों के खिलाफ हो रहा है प्रचार

Pawan Singh Asansol: भोजपुरी के पावर स्टार अभिनेता पवन सिंह का राजनीति कि पिच पर बल्लेबाजी करने का सपना पूरा हो गया है। जब से पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया है। तब से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके गाने के कुछ स्क्रीन शॉट लेकर शेयर किया जा रहा है कि बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को बंगाल की धरती पर भेजा है जो बंगाली महिला के खिलाफ अश्लील गाने गाता है।

BJP';s #LokSabha candidate from Asansol, #PawanSingh is a perfect example of their 'Beti Bachao'. I would request #Asansol people before casting vote, please check this video and picture where he is insulting Bengali women by using so many words like 'Maal' are really derogatory.… pic.twitter.com/YqVdz2iLco — Spandan Gain (@gainspandanaitc) March 3, 2024

अपने खिलाफ हो रही ट्रोलिंग पर पवन सिंह ने कहा कि उन्होंने बंगाली महिला के खिलाफ कोई गाना नहीं गाया है। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में तो बंगाल का नमक है। मेरा जन्म बंगाल में हुआ। मेरे पिताजी बंगाल में काम करते थे। वहां से वह पैसा भेजा करते थे। पवन ने कहा कि मुझे आसनसोल की जनता पर पूर्ण भरोसा है कि वह मुझे जिताएंगे। यहां बताते चले कि पवन सिंह ने यह सब बाते एक निजी चैनल में बातचीत के दौरान कही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जिस लोकसभा सीट पर पवन को बीजेपी ने मैदान पर उतारा है।

This is Bhojpuri actor and singer Pawan Singh who has been announced as the BJP candidate for Asansol Lok Sabha.



▪️Pawan Singh is a Misogynist and makes anti Bengali songs further sexualizing and demeaning Bengali women.



▪️Pawan Singh posted vulgar pictures and videos of… pic.twitter.com/sBoEyPyztv — Sohom Banerjee (@Sohom03) March 3, 2024

वहां से मौजूदा समय में टीएमसी से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं। इधर, पूर्व में इस सीट पर सांसद रहे बाबुल सुप्रियो ने पवन पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स एकाउंट पर लिखा कि आसनसोल को पवन सिंह मुबारक हो। बाबुल ने अपने पोस्ट में कुछ फिल्मों गाने के पोस्टर भी शेयर किए। उनके बारे में लिखा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है और न ही करूंगा।

Have always said, that BJP is anti-Bengali - the fact that they didn't give a cabinet seat to any Bengali in the 10 years they are in power is proof enough for that but now fielding Pawan Singh frm Asansol shows their insensitivity against Bengali women•In terms of offending… https://t.co/KElTTnT3tF — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) March 2, 2024

लेकिन मेरे पास इन फिल्मों के पोस्टरों की बाढ़ आ गई है। कलाकार पवन के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये पोस्टर सच हैं, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस तरह का सम्मान है। बंगाल के लिए और विशेष रूप से बंगाल की महिलाओं के लिए।

पवन के विरोध में आप के विधायक भी आए

दिल्ली से आप विधायक विनय मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से अभद्र भोजपुरी गायक पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया हैं। बंगाल के लोगो का मजाक उड़ाना हमेशा से भाजपा का मिशन रहा है। इसे तो बंगाल में घुसने नही देना चाहिए।

