राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए, पवन खेड़ा ने कहा- भारी समर्थन से हमारा खून खौल रहा है

Highlights यात्रा को अब तक लोगों से मिले भारी समर्थन से हमारा खून खौल रहा हैः पवन खेड़ा एक सवाल के जवाब में पवन खेड़ा ने कहा कि निश्चित रूप से राहुल गांधी को 2024 में पीएम बनना चाहिए।

नई दिल्ली: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने पर शनिवार पार्टी के नेता काफी उत्साहित नजर आए। वहीं राहुल गांधी की अगुवाई वाली यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "यात्रा को अब तक लोगों से मिले भारी समर्थन से हमारा खून खौल रहा है।" साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि साल 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए।

पवन खेड़ा से सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे? इसके जवाब में कांग्रेस नेता ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि यह 2024 के चुनावों में तय किया जाएगा। बकौल पवन खेड़ा- "यह तो 2024 ही तय करेगा लेकिन अगर आप हमसे पूछें तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए।"

#WATCH | Only 2024 will decide it but if you ask us, then, definitely Rahul Gandhi should become PM: Congress leader Pawan Khera on Rahul Gandhi becoming PM in 2024 pic.twitter.com/D9gcstcfAE