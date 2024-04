Tejashwi Yadav: 'वहां 4-5 लोगों ने हमारे चाचा को हाईजैक कर रखा है', नीतीश कुमार पर तेजस्वी का तंज

Highlights तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री हमारे परिवार के लिए जो भी कहते हैं, हम उसे आशीर्वाद के रूप में देखते हैं लेकिन ये निजी बातें हैं और इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा हमें मालूम है कि वहां 4-5 लोगों ने हमारे चाचा नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है

Tejashwi Yadav:बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो हमारे परिवार के बारे में कहा, इससे बिहार की जनता को क्या लेना देना है। लोकसभा का चुनाव इस मुद्दे पर नहीं हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि हम आज भी नीतीश कुमार का एक अभिभावक के तौर पर सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी यह कहा था, हम सभी नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं। वह हमारे परिवार के लिए जो भी कहते हैं, हम उसे आशीर्वाद के रूप में देखते हैं।

#WATCH | Patna: On Bihar CM Nitish Kumar's remark on Lalu Yadav in a public meeting, RJD leader Tejashwi Yadav says, "I said this yesterday as well, we have all respect for Nitish Kumar. Whatever he says for our family, we see it as a blessing but these are personal things and… pic.twitter.com/RVnwBVPXpb — ANI (@ANI) April 21, 2024

लेकिन ये निजी बातें हैं और इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि वहां 4-5 लोगों ने हमारे चाचा नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि जब मैं किताब लिखूंगा, तो मैं सब समझाऊंगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने परिवार पर टिप्पणी कोई पहली बार नहीं की है। उन्होंने ये बात 2020 के चुनाव में भी कही थी, मैं बस यही प्रार्थना कर सकता हूं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो खुशी से रहें।

#WATCH | Patna: On Bihar CM Nitish Kumar's remarks, Former Deputy CM of Bihar RJD leader Tejashwi Yadav says, "He can say anything to us. Whatever he says is like a blessing for me... But the thing is, will such personal remarks benefit the people of Bihar... In elections, issues… pic.twitter.com/i4RYvYlLjk — ANI (@ANI) April 20, 2024

ये हमारी संस्कृति में नहीं है कि हम कुछ उनके बारे में कहें, जो हमारे लिए पितातुल्य है।

#WATCH | Katihar: Bihar CM Nitish Kumar says, "Some people claim everything these days. They appointed their wives when they were removed. Now, it is their children these days. 'Ab paida to bahut kar diya. Itna zyaada paida karna chahiye kisi ko, baal baccha?'... Now they have… pic.twitter.com/x8Q8GdKz0W — ANI (@ANI) April 20, 2024

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम रहे लालू प्रसाद यादव पर निजी हमला किया। उन्होंने कहा इतने बच्चे कोई पैदा करता है क्या। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इन दिनों सब कुछ दावा करते हैं। जब उन्हें हटाया गया तो उन्होंने अपनी पत्नी को नियुक्त किया।

अब, इन दिनों यह उनके बच्चे हैं। इतना ज्यादा किसी को बाल बच्चा पैदा करना चाहिए। अब उन्होंने अपने बेटे, बेटियों और हर किसी को शामिल कर लिया है। वे हर जगह कुछ न कुछ कहते रहते हैं। वे पुरानी बातें भूल जाते हैं, इसलिए मैं सभी को बताना चाहता हूं कि कोई भी काम नहीं हो पाता था बाहर मत निकलो, वहां कोई सड़क या शिक्षा नहीं थी।

मालूम हो कि बिहार की 4 सीटों पर बीते शुक्रवार को मतदान हुआ। इस चार सीट को जहां बीजेपी अपने खाते में आने की बात कह रही है तो आरजेडी ने कहा कि एनडीए का पहले दिन का 400 पार वाली फिल्म फ्लॉप हो गई है।

