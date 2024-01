All schools closed cold weather: पटना के सभी स्कूल 20 जनवरी तक बंद, नर्सरी से आठवीं कक्षा तक छुट्टी, मौसम ने किया बेहाल

Highlights निजी, सरकारी, आंगनवाड़ी और प्री-स्कूल सहित सभी स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। शिक्षकों और अभिभावकों को अधिक नवीनतम जानकारी के लिए स्कूल अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

All schools closed cold weather: मौसम ने बुरा हाल कर दिया है। ठंड की स्थिति को देखते हुए पटना के सभी स्कूलों में 20 जनवरी तक नर्सरी से आठवीं कक्षा तक छुट्टी रहेगी। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। अत्यधिक ठंड की स्थिति के कारण, पटना में कक्षा 8 तक के स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे।

Bihar | Amid cold wave conditions, all schools in Patna till class 8 to remain closed till January 20 pic.twitter.com/4wGrz0K3Di