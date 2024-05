Patliputra Lok Sabha Seat 2024: सांसद मीसा भारती ने किया नामांकन, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजप्रताप यादव रहे मौजूद, पीएम मोदी पर राजद प्रमुख का हमला

Highlights पिछले 10 वर्षों से इस देश पर प्रधानमंत्री राज कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम भारत के संविधान को और लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे।

Patliputra Lok Sabha Seat 2024: लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने पटना समाहरणालय में आज पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ पिता राजद प्रमुख लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी, भाई तेजप्रताप यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। मीसा भारती को दो बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। नामांकन दाखिल करने के बाद श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित एक जनसभा में मीसा भारती ने जीत की हुंकार भरी और पीएम मोदी के रोड शो पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से इस देश पर प्रधानमंत्री राज कर रहे हैं। देश की जनता ने उन्हें दो बार मौका दिया। अगर उन्होंने काम किया होता तो उन्हें कल रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस रोड शो से बिहार की जनता को परेशानी हुई है।

After the nomination of RJD candidate #MisaBharti from #Patliputra Lok Sabha constituency, a scuffle broke out between #TejPratapYadav and #RJD supporters in the meeting organized at Shri Krishna Memorial Hall in #Bihar's #Patna.



During the scuffle, Tej Pratap pushed a… pic.twitter.com/ne5luUWsk0