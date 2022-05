रामबन में जम्मू-कश्मीर राजमार्ग पर जांच के दौरान ढहा निर्माणाधीन सुरंग, 8 लोग फंसे

Highlights अधिकारियों के मुताबिक आठ लोग अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं सुरंग में फंसे तीन लोगों को बचा लिया गया रिपोर्ट के मुताबिक खूनी नाला पर बचाव अभियान चल रहा है

बनिहाल/जम्मूः रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन चार लेन की सुरंग का एक हिस्सा गुरुवार रात ढह जाने से 11 लोग उसमें फंस गए, जिनमें से तीन को बचा लिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खोनी नाले में सुरंग के आगे का एक छोटा हिस्सा जांच के दौरान ढह गया। उन्होंने बताया कि पुलिस और सेना ने संयुक्त बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया।

अधिकारियों के मुताबिक, तीन लोगों को बचा लिया गया है और आठ लोग अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। रामबन के उपायुक्त मस्सारतुल इस्लाम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहिता शर्मा मौके पर बचाव अभियान की निगरानी कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक खूनी नाला पर बचाव अभियान चल रहा है।

Jammu & Kashmir | A part of an under-construction tunnel collapsed at Khooni Nala, Jammu–Srinagar National Highway in the Makerkote area of Ramban. 6 to 7 feared trapped; one person rescued. Rescue operation is underway: Ramban Deputy Commissioner pic.twitter.com/tUFYerrzbb