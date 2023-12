Parliament winter session: 3 और सांसद निलंबित, अब तक 146, संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा जारी, जानें आखिर क्या है वजह

Highlights विपक्षी दलों के सदस्यों को तख्तियां दिखाने के कारण निलंबित कर दिया गया। विपक्ष सुरक्षा चूक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा है। सांसद थॉमस चाजिकादान और माकपा के एएम आरिफ को कदाचार के लिए निलंबित कर दिया गया था।

Parliament winter session: संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा जारी है। डीके सुरेश, नकुल नाथ और दीपक बैज समेत तीन और कांग्रेस सांसद लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। अब तक 146 सांसद निलंबित हो चुके हैं। लोकसभा में कई दिन से सरकार और विपक्ष में नुराकुश्ती जारी है। विपक्षी दलों के सदस्यों को तख्तियां दिखाने के कारण निलंबित कर दिया गया।

Three more Congress MPs including DK Suresh, Nakul Nath and Deepak Baij suspended from the Lok Sabha.