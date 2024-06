Parliament Session 2024 Live Updates: संसद इतिहास में पहली बार स्पीकर चुनाव!, ओम बिरला के सामने सुरेश, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष को लेकर राजनीति तेज, कल मतदान

Highlights Parliament Session 2024 Live Updates: ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। Parliament Session 2024 Live Updates: इतिहास में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहा है। Parliament Session 2024 Live Updates: कल सुबह 11 बजे मतदान होगा।

Parliament Session 2024 Live Updates: राजस्थान के कोटा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। एनडीए ने स्पीकर पद के लिए ओम बिरला को उतारा है। बिरला के सामने कांग्रेस सांसद के सुरेश होंगे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। सत्तारूढ़ भाजपा नीत राजग और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के बाद पहली बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस सांसद सुरेश को मैदान में उतारा है।

BJP MP Om Birla files his nomination for the post of Speaker of the 18th Lok Sabha



