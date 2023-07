Parliament Monsoon Session: मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में हंगामा, आप सांसद संजय सिंह पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित

Highlights सदन में विपक्ष का हंगामा संजय सिंह हुए निलंबित मणिपुर मुद्दे को लेकर सदन में विपक्ष का हंगामा

नई दिल्ली: मणिपुर में हो रही जातीय हिंसा को लेकर संसद के मानसून सत्र में जोरदार हंगामा हुआ है। सोमवार को दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं द्वारा मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बाधित होने की सूचना है।

इस बीच, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है।

ये कार्रवाई सभापति ने इसलिए कि क्योंकि संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने सभापति के निर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने का काम किया। ऐसे में अब से लेकर पूरे मानसून सत्र तक संजय सिंह राज्यसभा की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे।

बताया जा रहा है कि संजय सिंह के निलंबन का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता पीयूष गोयल ने पेश किया। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रस्ताव के लिए सदन की मंजूरी मांगी और कहा, "संजय सिंह को सभापति के निर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने के लिए निलंबित किया जा रहा है।

मणिपुर मुद्दे पर सदन में विपक्ष के विरोध के दौरान आप सांसद को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। धनखड़ ने पिछले हफ्ते संजय सिंह को चेतावनी देते हुए कहा था कि दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए केंद्र के अध्यादेश को बदलने के लिए प्रस्तावित विधेयक का बार-बार विरोध करने के बाद उन्हें आप सदस्य का नाम लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

आप सदस्यों से बार-बार अपनी सीट लेने का आग्रह करने के बाद धनखड़ ने आप सदस्य को आगाह किया था।

दरअसल, आप विपक्षी दलों में शामिल है और मणिपुर की स्थिति पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान देने और इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रही है। सरकार ने कहा था कि वह मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

#WATCH | Rajya Sabha Chairman suspends AAP MP Sanjay Singh for the remaining duration of the Monsoon session during the Opposition's protest in the House over the Manipur issue pic.twitter.com/YpNYIhhMck

आण आदमी पार्टी के सांसद के निलंबित होने पर उनकी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर सच्चाई के लिए आवाज उठाने पर संजय सिंह को निलंबित किया जाता है तो हम परेशान नहीं होंगे। हमारी कानूनी टीम इस मामले को देखेगी लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

#WATCH | On AAP MP Sanjay Singh's suspension for the remaining duration of the Monsoon session, Delhi Minister and AAP leader Saurabh Bhardwaj says, "If Sanjay Singh is suspended for raising his voice for the truth, then we will not be upset. Our legal team will look into this… pic.twitter.com/r4JNiieyBr