Parliament Monsoon Session: दिल्ली सर्विस बिल को लेकर 4 अगस्त तक हो सकता है फैसला, 'आप' ने अपने सभी सांसदों को पेश रहने का दिया आदेश

Parliament Monsoon Session: संसद भवन में इस समय मानसून सत्र चल रहा है जिसमें दिल्ली सर्विस बिल और मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामे के आसार तेज है। इस बीच, केंद्र के अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के बीच तनातनी तेज हो गई है।

आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपने सभी राज्यसभा सांसदों को विधेयक पर पार्टी के रुख का समर्थन करने के लिए 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया।

संसद के मानसून सत्र में सरकार द्वारा सदन में लाए जाने पर दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस बिल का दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है।

पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए नोटिस जारी कर कहा है कि सोमवार 31 जुलाई, मंगलवार 1 अगस्त, बुधवार 2 अगस्त, गुरुवार 3 अगस्त और शुक्रवार 4 अगस्त 2023 को राज्यसभा में निम्नलिखित अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 शामिल है। इसे लेकर सभी से अनुरोध है कि वह सदन में मौजूद रहें।

