Parliament Monsoon Session: आप सांसद सुशील कुमार रिंकू पर एक्शन, मानसून सत्र के लिए निलंबित, लोकसभा अध्यक्ष के आसन के सामने कागज फाड़कर फेंकने पर कार्रवाई, देखें वीडियो

Parliament Monsoon Session: आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू पर एक्शन लिया गया है। आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को आसन पर कागज फेंकने के कारण लोकसभा के शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर भी कार्रवाई की गई थी।

#WATCH | AAP MP Sushil Kumar Rinku suspended from Lok Sabha for the remainder of the monsoon session for throwing papers at the Chair.



Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi moved the resolution. Speaker Om Birla sought approval of the House before announcing the decision. pic.twitter.com/jkPZeiGyTX