मानसून सत्र से पहले सरकार ने मानी विपक्ष की मांग, इस मुद्दे पर बहस के लिए भरी हामी

Parliament Monsoon Session 2025: संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई, सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले विपक्षी गठबंधन ने मोदी सरकार को घेरने के लिए मुद्दों को तैयार कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है जब सरकार और विपक्ष संसद में किसी सत्र में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई से जुड़ों सवालों पर घेरने का मन बना लिया है और इसे देखते हुए सरकार पर दबाव बनाया गया।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस कराने की विपक्ष की मांग मान ली है। हालांकि, सरकार ने अभी तक चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बहस के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है।

21 जुलाई से शुरू हो रहा मानसून सत्र 21 अगस्त को समाप्त होगा। शनिवार को, विपक्षी दल भारत ने अपने 24 घटक दलों के साथ एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें आठ प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति बनी, जिन्हें वे मानसून सत्र के दौरान उठाने की योजना बना रहे हैं, जिनमें पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धविराम की घोषणा, भारत की विदेश नीति और बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण शामिल हैं।

#MonsoonSession | Govt calls all-party meet ahead of monsoon session beginning July 21.



The monsoon session, scheduled to begin on July 21, will continue until August 21. #ParliamentSession2025#ParliamentSessionpic.twitter.com/wvt7bdxcdG