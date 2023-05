ईडी ने 10 घंटे की पूछताछ के बाद झारखंड के IAS अधिकारी छवि रंजन को गिरफ्तार किया, जानें मामला

By भाषा | Published: May 5, 2023 07:34 AM

सूत्रों ने कहा कि मामले के जांच अधिकारी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आईएएस अधिकारी का बयान दर्ज किया है। ईडी ने कथित अवैध भूमि सौदों में धन शोधन जांच के सिलसिले में रंजन से 24 अप्रैल को भी लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी।

ईडी ने 10 घंटे की पूछताछ के बाद झारखंड के IAS अधिकारी छवि रंजन को गिरफ्तार किया, जानें मामला