Pankaj Tripathi Voluntarily Steps Down: पंकज त्रिपाठी ने इस पद से दिया इस्तीफा, आखिर क्या है वजह

Pankaj Tripathi Voluntarily Steps Down: अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने निर्वाचन आयोग के ‘नेशनल आइकन’ के रूप में स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वह ‘मैं अटल हूं’ फिल्म में एक राजनीतिक नेता की भूमिका निभा रहे हैं। त्रिपाठी, रवि जाधव के निर्देशन वाली फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभा रहे हैं।

अभिनेता ने कहा कि उन्होंने फिल्म का ट्रेलर जारी होने से पहले पद छोड़ने का मन बनाया था। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता ने कहा, ‘‘यह एक सामान्य प्रक्रिया है। खबर अब आई है लेकिन मैंने फिल्म का ट्रेलर जारी होने से पहले निर्वाचन आयोग को पत्र लिख दिया था।’’

