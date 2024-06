Reasi Terror Attack: जम्मू-कश्मीर में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने ली

Highlights जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी संगठन ने ली हालांकि हमले पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जम्मू के गर्वनर हमले पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं अब हो सकती है कुछ बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली: रविवार को जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी जा रहे हिंदू यात्रियों को पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) ने निशाना बनाया, जिसमें लगभग तीन महिलाओं समेत 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए। इस बीच हुई गोलीबारी के बाद बस खाई में जा गिरी। इसलिए किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला और इस कारण इस हादसे ने इतना भयावह रूप ले लिया।

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में रविवार शाम आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर गोलीबारी की, जिससे बस खाई में गिर गई। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हुए हैं।

BIG BREAKING NEWS 🚨 PM Modi & HM Amit Shah in action after Reasi Terr0r att@ck on Hindu pilgrims. PM Modi speaks to Jammu Kashmir LG. He is closely monitoring the situation. HM Amit Shah said the culprits will not be spared. High level meeting called for big operation against… pic.twitter.com/zEh3POA4pI

रविवार शाम को लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट टीआरएफ ने इस कायरतापूर्ण हमले का श्रेय लेते हुए दिखाया कि यह आतंकी हमला जम्मू-कश्मीर में घरेलू आतंकवादियों द्वारा किया गया था, न कि लाहौर में स्थित विदेशी इस्लामवादियों द्वारा यह किया गया है।

I strongly condemn the cowardly terror attack on a bus in Reasi. My condolences to the family members of the martyred civilians. Our security forces and JKP have launched a joint operation to hunt down the terrorists.