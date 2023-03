हीरबाई लोबी के पद्ममश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले पीएम मोदी ने उन्हें सिर झुकाकर किया नमन; हुईं भावुक, देखें वीडियो

Highlights सिद्दी जनजाति से आने वालीं हीरबाई लोबी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हीरबाई गुजरात के जूनागढ़ स्थित जम्बूर गांव की रहने वाली हैं। हीरबाई ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सिद्दी आदिवासी महिलाओं के उत्थान और बच्चों की शिक्षा को समर्पित कर दिया।

नई दिल्लीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में गुजरात की हीरबाई इब्राहिम लोबी को पद्मश्री से सम्मानित किया। इस सम्मान को ग्रहण करने से पहले हीरबाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने काफी भावुक नजर आईं। हीरबाई पीएम के जैसे ही करीब पहुंचकर हाथ जोड़े, नरेंद्र मोदी ने सिर झुकाकर उनको नमन किया। हीरबाई छलकती आँखों के साथ पीएम मोदी का कुछ देर तक आभार व्यक्त किया। वहीं बगल में बैठ अमित शाह, स्मृति ईरानी ने भी हीरबाई का अभिवादन किया जिसका वीडियो सामने आया है।

गौरतलब है कि हीरबाई गुजरात के जूनागढ़ स्थित जम्बूर गांव की रहने वाली हैं। सिद्दी जनजाति से आने वालीं हीरबाई ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सिद्दी आदिवासी महिलाओं के उत्थान और बच्चों की शिक्षा को समर्पित कर दिया। उन्होंने अब तक 700 से अधिक महिलाओं और असंख्य बच्चों का जीवन बदला है।

