Padma Awards 2024: पद्म पुरस्कार विजेताओं की हुई घोषणा, देखें विजेताओं की पूरी सूची देखें

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर गुरुवार रात पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2023 थी। पद्म पुरस्कार, अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यहां नीचे पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं की सूची दी गई है -

पार्बती बरुआ: भारत की पहली मादा हाथी महावत, जिन्होंने पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्र में अपने लिए जगह बनाने के लिए रूढ़िवादिता पर काबू पाया।

जागेश्वर यादव: जशपुर के आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता जिन्होंने हाशिए पर रहने वाले बिरहोर और पहाड़ी कोरवा लोगों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

चामी मुर्मू: सरायकेला खरसावां से आदिवासी पर्यावरणविद् और महिला सशक्तिकरण चैंपियन

गुरविंदर सिंह: सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने बेघरों, निराश्रितों, महिलाओं, अनाथों और दिव्यांगजनों की भलाई के लिए काम किया।

सत्यनारायण बेलेरी: कासरगोड के चावल किसान, जो 650 से अधिक पारंपरिक चावल किस्मों को संरक्षित करके धान की फसल के संरक्षक के रूप में विकसित हुए।

