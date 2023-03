पी चिदंबरम का सरकार पर हमला, बोले- "संसदीय लोकतंत्र में इससे ज्यादा क्या खराब हो सकता है कि बिना चर्चा के बजट पास हो गया"

Highlights कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने संसद से पास हुए बजट पर घेरा मोदी सरकार को केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 45,03,097 करोड़ रुपये का बजट पास किया है चिदबंरम ने कहा कि संसद में बिना जनप्रतिनिधियों के बीच हुई चर्चा के बजट पास होना शर्मनाक है

दिल्ली: देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि संसदीय लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा क्या खराब स्थिति हो सकती है कि देश के विकास में खर्च होने वाले बजट को संसद में बिना चर्चा के पास कर दिया जा रहा है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वित्त मंत्रालय की कमान संभाल चुके पी चिदंबरम ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कहा, "संसदीय लोकतंत्र का 'सबसे खराब संदेश' बिना चर्चा के बजट को मंजूरी देना है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 45,03,097 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रवधान किया गया है लेकिन उस बजट पर जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई चर्चा के बिना पास किया जा रहा है।"

The worst message from a parliamentary democracy is to approve a Budget without discussion



Rs 45,03,097 crore will be raised and spent for the 'people' in 2023-24 without the people's representatives offering their views on the Budget