वीडियो: सूडान से लौटी बुजुर्ग महिला ने भावुक होकर कहा- 'हमारा देश महान है, दुआ करती हूँ पीएम मोदी 1000 साल जिएं'

Highlights ऑपरेशन कावेरी के तहत 246 भारतीयों को लेकर दूसरी फ्लाइट गुरुवार को मुंबई पहुंची संकटकालीन देश से लौटे भारतीयों ने पीएम भारत सरकार को धन्यवाद किया भारत सरकार के इस ऑपरेशन के तहत अब तक 1,100 भारतीय को बचाया गया है

मुंबई: संकटग्रस्त देश सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार का 'ऑपरेशन कावेरी' जारी है। इस ऑपरेशन के तहत 246 भारतीयों को लेकर दूसरी फ्लाइट गुरुवार को मुंबई पहुंची। इस दौरान संकटकालीन देश से लौटे भारतीयों ने पीएम मोदी की सरकार को धन्यवाद किया।

एक बुजर्ग ने महिला ने भावुक होकर पीएम मोदी को एक हजार साल जीने की दुआ दी। भारत लौटने पर महिला ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा, हमारा देश महान है। दुआ करती हूं कि पीएम एक हजार साल जिएं। इस दौरान महिला भावुक हो गईं।

वहीं सूडान से लौटने वाले अवतार सिंह ने कहा, हम खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम अपने घर लौट आए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज गति से जारी है। हम (सरकार से) संतुष्ट हैं।" वहीं निशा मेहता ने कहा, पीएम मोदी को धन्यवाद, भारत। हमें खुशी है कि हम अपने वतन लौट आए हैं।

#WATCH | Mumbai: "Our country is great. May PM Modi live for 1,000 years," says an elderly woman who has returned from Sudan pic.twitter.com/peVQaWjwM7 — ANI (@ANI) April 27, 2023

#WATCH | Mumbai: "We are feeling happy as we've returned to our home. The rescue operation is going on at a fast pace. We are satisfied (with the govt)" says Avatar Singh, an Indian national who returned from Sudan pic.twitter.com/ACZzUpBlqH — ANI (@ANI) April 27, 2023

#WATCH | Mumbai: "Thanks to PM Modi, India. We are happy that we've returned to our country," says Nisha Mehta, an Indian national who returned from Sudan#OperationKaveripic.twitter.com/QEw5mSyWfQ — ANI (@ANI) April 27, 2023

वहीं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कि ऑपरेशन कावेरी चल रहा है, 297 भारतीयों का एक और जत्था सूडान से बचा लिया गया है और आईएनएस तेग से जेद्दा पहुंच गया है। भारतीय नौसेना के अन्य अधिकारियों के साथ मुरलीधरन ने जेद्दा में बचाए गए भारतीयों की अगवानी की।

उन्होंने ट्वीट किया, "#ऑपरेशन कावेरी तेज गति से जारी है। आईएनएस तेग द्वारा लाए गए 297 भारतीयों को जेद्दा में पाकर खुशी हुई। इस दूसरे जहाज और कुल छह जत्थों के साथ, सूडान से बचाए गए लगभग 1,100 भारतीय जेद्दा पहुंच गए हैं। आज पहुंचने वालों को भारत वापस लाया जा रहा है। जो शीघ्र ही शुरू होगा।"

#OperationKaveri continues in swift pace.



Happy to receive 297 Indians at Jeddah carried by INS Teg. With this second ship and total six batches, around 1100 Indians rescued from Sudan have arrived in Jeddah.



Repatriation to India of those arriving today will commence shortly. pic.twitter.com/krTteb121h — V. Muraleedharan (@MOS_MEA) April 27, 2023

Web Title: Our country is great. May PM Modi live for 1,000 years, says an elderly woman who has returned from Sudan