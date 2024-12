One Nation, One Election: ममता बनर्जी विपक्ष के साथ, सौगत रॉय ने कहा "हम इसका विरोध करेंगे"

One Nation, One Election: तृणमूल कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए निचले सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने का विरोध करेगी। पार्टी नेता सौगत रॉय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। विधेयक को ‘‘संघीय ढांचे के खिलाफ’’ करार देते हुए लोकसभा सदस्य ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि ‘‘हम इसका विरोध करेंगे।’’ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को निचले सदन में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है और इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है।

VIDEO | "We shall oppose the introduction of the Bill. It is anti-federalistic," says TMC MP Saugata Roy (@SaugataRoyMP) on 'One Nation, One Election' Bill which is likely to be tabled in Lok Sabha today.#OneNationOneElectionBill#ParliamentWinterSession2024



(Full video… pic.twitter.com/EHkpnXTMLk