One Nation, One Election: बार-बार अनुच्छेद-356 दुरुपयोग?, जेपी नड्डा ने कहा- नहीं... देश को खतरा नहीं था, कुर्सी को खतरा था... 

Highlights देश हमेशा याद रखेगा कि कैसे संविधान सभा ने हमारे संविधान को आकार दिया। हम संस्कृति की बात करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं। ये 35(A) डिफाइन करता था कि जम्मू कश्मीर में कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा।

नई दिल्लीः राज्यसभा में नेता सदन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस की पूववर्ती सरकारों द्वारा अनुच्छेद-356 के बार-बार किए गए दुरुपयोग के इतिहास को देखते हुए सरकार ने ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक लाने का फैसला किया है। ‘भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा’ पर राज्यसभा में हो रही चर्चा के दूसरे दिन बहस को आगे बढ़ाते हुए नड्डा ने कांग्रेस पर संविधान की भावना को बदलने और उसे पुन: लिखने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रमुख विपक्षी पार्टी से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर इस साल 25 जून को आयोजित होने वाले ‘संविधान हत्या दिवस’ कार्यक्रम में प्रायश्चित स्वरूप शामिल होने का आह्वान किया।

BJP National President and Union Minister Shri @JPNadda is speaking in the Rajya Sabha. https://t.co/enG4PCRMU3