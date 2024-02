पीएम मोदी ने आज ही के दिन जीता था अपने सियासी करियर का पहला चुनाव, मोदी अर्काइव ने साझा किया वीडियो, पीएम ने दी प्रतिक्रिया

Highlights 2002 में आज ही के दिन (24 फरवरी) पीएम मोदी राजकोट से अपना पहला चुनाव जीतकर पहली बार गुजरात विधानसभा के सदस्य बने थे थ्रोबैक वीडियो को मोदी आर्काइव द्वारा साझा किया गया है, जो एक ट्विटर हैंडल है इसे साझा करते हुए, पीएम मोदी ने कहा, राजकोट का मेरे दिल में हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहर में अपनी पहली चुनावी लड़ाई के लिए प्रचार करते हुए एक पुराना वीडियो साझा करते हुए कहा कि राजकोट का मेरे दिल में हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा। 2002 में आज ही के दिन (24 फरवरी) पीएम मोदी राजकोट से अपना पहला चुनाव जीतकर पहली बार गुजरात विधानसभा के सदस्य बने थे।

हालांकि उन्होंने अक्टूबर 2001 में ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी और पद पर बने रहने के लिए उन्हें छह महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक था। राजकोट के इस उपचुनाव ने उन्हें मौका दे दिया। थ्रोबैक वीडियो को मोदी आर्काइव द्वारा साझा किया गया है, जो एक ट्विटर हैंडल है जो अभिलेखीय तस्वीरों, वीडियो और समाचार पत्र क्लिप के माध्यम से प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा का वर्णन करता है।

इसे साझा करते हुए, पीएम मोदी ने कहा, "राजकोट का मेरे दिल में हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा। यह इस शहर के लोग थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे पहली बार चुनावी जीत दिलाई। तब से, मैंने हमेशा काम किया है। जनता जनार्दन की आकांक्षाओं के साथ न्याय करना।"

Rajkot will always have a very special place in my heart. It was the people of this city who put their faith in me, giving me my first ever electoral win. Since then, I have always worked to do justice to the aspirations of the Janta Janardan. It’s also a happy coincidence that I… https://t.co/mhVeNPyDTe