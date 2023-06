राहुल गांधी के गुरु नानक के थाईलैंड वाले बयान पर भाजपा नेता ने दी प्रतिक्रिया, पूछा- आपकी मूर्खता के नाम पर हम कितना क्षमा करते रहें?

Highlights राहुल गांधी ने गुरु नानक और विनम्र होने की उनकी शिक्षाओं का उल्लेख किया। राहुल गांधी अपनी अमेरिका यात्रा को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। राहुल गांधी के गुरु नानक के थाईलैंड वाले बयान पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रतिक्रिया दी।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया कि गुरु नानक थाईलैंड गए और पूछा कि कांग्रेस नेता को यह जानकारी कहां से मिली। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "आपकी मूर्खता के नाम पर हम कितना क्षमा करते रहें? आपने कहाँ पढ़ा कि गुरु नानक थाईलैंड गए थे?"

उन्होंने आगे लिखा, "जब धर्म की बात आती है तो क्या आपसे एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात करने की अपेक्षा करना अतिश्योक्तिपूर्ण है?" राहुल गांधी अमेरिका में एक सभा में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने गुरु नानक और विनम्र होने की उनकी शिक्षाओं का उल्लेख किया।

Dear Rahul Gandhi



How much should we keep forgiving in the name of your stupidity?

Where did you read that Guru Nanak went to Thailand?



Is it too much to expect that you should talk like a sensible intelligent person when it concerns religion?pic.twitter.com/yB4DCyjoyL