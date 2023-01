सीएम केसीआर के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होने पर राज्यपाल ने कहा- "तेलंगाना के इतिहास में लिखा जाएगा...."

हैदराबाद: तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हैदराबाद स्थित राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हालांकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इस घटना पर राज्यपाल ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार ने गणतंत्र दिवस की गतिविधि को कम करके आंका, उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। वे चाहते थे कि मैं राजभवन में ही झंडा फहराऊं।

तेलंगाना की महामहिम ने कहा, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आएंगे क्योंकि दो महीने पहले मैंने एक पत्र लिखा था कि इस बार जनभागीदारी से भव्य तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जाए। लेकिन उन्होंने उस पत्र का जवाब नहीं दिया।

न्यूज एजेंसी के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी दो दिन पहले उन्होंने पत्र दिया कि कार्यक्रम राजभवन में ही आयोजन किया जाए। उस पत्र में भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि सीएम इसमें शामिल होंगे, लेकिन लोग देख रहे हैं, तेलंगाना के इतिहास में लिखा जाएगा कि संविधान का सम्मान नहीं किया जाता है।

