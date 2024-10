Maharashtra Shivsena Uddhav Thackeray: सीएम शिंदे के खिलाफ केदार दिघे?, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 65 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, देखें लिस्ट

Highlights Maharashtra Assembly Elections 2024 Shivsena Uddhav Thackeray: सूची में 65 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है Maharashtra Assembly Elections 2024 Shivsena Uddhav Thackeray: ठाणे के कोपरी-पचपखाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। Maharashtra Assembly Elections 2024 Shivsena Uddhav Thackeray: एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे को उम्मीदवार बनाया है।

Maharashtra Assembly Elections 2024 Shivsena Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने 65 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे को टिकट दिया गया। उद्धव ठाकरे ने ठाणे के कोपरी-पचपखाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे को उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना (यूबीटी) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 65 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची बुधवार शाम जारी कर दी, जिसमें पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को मध्य मुंबई में वर्ली विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। युवा सेना नेता एवं ठाकरे के रिश्तेदार वरुण सरदेसाई शहर की बांद्रा (पूर्व) सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने अपने अधिकांश विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया है।

#WATCH | Mumbai: Maharashtra Congress President Nana Patole says, "We've decided that Congress, NCP (Sharad Pawar faction) and Shiv Sena (UBT) will contest on 85 seats each and on remaining 18 seats, we will have talks with our alliance parties including Samajwadi Party and by… pic.twitter.com/tegTusAi6L