उमर अब्दुल्ला ने बताया कैसे एक ठुकराई हुई लड़की ने पुलिस से अपने एक्स- बॉयफ्रेंड के बारे में शिकायत की और फिर हुआ दिल्ली ब्लास्ट की साज़िश का पर्दाफ़ाश

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली आतंकी साजिश का पर्दाफाश इसलिए हुआ क्योंकि एक ठुकराई हुई लड़की ने पुलिस में अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में शिकायत की थी। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के 23वें एडिशन में बोलते हुए, सीएम ने कहा कि यह स्थिति गहरी सिक्योरिटी चूक दिखाती है और बताया कि उन्हें संदिग्धों के बारे में कोई एडवांस इंटेलिजेंस नहीं मिली थी।

सीएम ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के बारे में अखबारों में पढ़ा। यह समझाते हुए कि सरकार “अलग-अलग” काम नहीं कर सकती, उन्होंने कहा, “मैंने दिल्ली ब्लास्ट के बारे में अखबार में पढ़ा। मुझे नहीं पता था कि हमला किसने किया... (या) जांच कैसे आगे बढ़ रही है,” मुख्यमंत्री ने कहा।

उन्होंने एक अनऑफिशियल किस्से के बारे में भी बताया जिसके बारे में उन्हें सिर्फ़ “सड़कों पर बातचीत” से पता चला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की साज़िश का पर्दाफाश इसलिए हुआ क्योंकि एक ठुकराई हुई लड़की ने पुलिस से अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में शिकायत की थी। इससे जांच एजेंसियां ​​एक नेटवर्क तक पहुंचीं, जो साज़िश में शामिल एक डॉक्टर को ट्रैक करने में कामयाब रहा।

उन्होंने HT से कहा, "यह ऐसी बात है जो कोई भी दूसरा मुख्यमंत्री ऑफिशियली सुनेगा। मैं इसे इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि सड़कों पर हर तरह की बातें हो रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश का मॉडल काम नहीं करता।"

10 नवंबर को हुई आतंकी घटना में 15 लोग मारे गए थे और कई दूसरे घायल हुए थे। अधिकारियों ने एक व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जिसमें देश भर के कई डॉक्टर शामिल थे। इससे पहले, अब्दुल्ला ने ब्लास्ट की निंदा की और कहा कि कोई भी धर्म बेगुनाहों की इतनी बेरहमी से हत्या को सही नहीं ठहरा सकता।

उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, "हमें एक बात याद रखनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर का हर रहने वाला टेररिस्ट नहीं है या टेररिस्ट से जुड़ा नहीं है। ये कुछ ही लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां शांति और भाईचारा खराब किया है। जब हम J&K के हर रहने वाले और हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही सोच के साथ देखते हैं और सोचते हैं कि उनमें से हर एक टेररिस्ट है, तो लोगों को सही रास्ते पर रखना मुश्किल हो जाता है।"



