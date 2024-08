Olympics Paris Javelin: पेरिस से पाकिस्तान लौटे गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, उनके ससुर ने गिफ्ट में दी भैंस

Highlights पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को भेंट में मिली भैंस अरशद के ससुर ने बताया कि यह बहुत सम्मानजनक तोहफा है फिलहाल, अब तस्वीरें भी सामने आ गईं

Paris 2024 Olympics: हाल में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक टूर्नामेंट के जेवलिन थ्रो स्पर्धा में शानदार खेलते हुए अरशद नदीम ने प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इस खेल में भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। दूसरी तरफ पाकिस्तान भले ही अपने भाला फेंक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अरशद नदीम को नकद पुरस्कारों और अन्य बहुमूल्य पुरस्कारों से नवाज रहा हो, लेकिन ग्रामीण परवरिश और परंपरा से ताल्लुक रखने वाले उनके ससुर ने उन्हें भैंस उपहार में देने का फैसला किया है।

First of all, I thank Allah Almighty for this huge success, with the prayers of my parents, prayers of the entire nation and especially the tireless effort of my coach Mr. Salman Iqbal Butt and the support of Dr. Ali Sher Bajwa, I have achieved this massive milestone.

Thank you… pic.twitter.com/zpMvRMLGHA — Arshad Nadeem (@ArshadOlympian1) August 9, 2024

अरशद नदीम के ससुर मोहम्मद नवाज ने रविवार को नदीम के गांव में स्थानीय मीडिया को बताया कि उनके गांव में भैंस उपहार में देना ‘बहुत मूल्यवान’ और ‘सम्मानजनक’ माना जाता है।

अरशद नदीम ने पेरिस में भाला फेंक स्पर्धा में 92.97 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जिसमें भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। नवाज ने कहा, 'नदीम को अपनी जड़ों पर बहुत गर्व है और सफलता के बावजूद, उनका घर अब भी उनका गांव है और वह अब भी अपने माता-पिता और भाइयों के साथ रहते हैं।'

उनके ससुर ने बताया कि उनके चार बेटे और तीन बेटियां हैं, सबसे छोटी बेटी आयशा की शादी नदीम से हुई है। नवाज ने कहा, 'जब हमने छह साल पहले अपनी बेटी की शादी नदीम से करने का फैसला किया तो उस समय वह छोटी मोटी नौकरी करता था। लेकिन, अपने खेल के प्रति बेहद जुनूनी था और घर व खेतों में लगातार भाला फेंकने का अभ्यास करता था।'

Pakistani Olympic Javlin Gold-medalist Arshad Nadeem says his village needs roads, electricity and gas. Asks Pakistan Government to make a University and Stadium for youth. Girls have to travel more than an hour in a bus to Multan for education. Kudos to him for his achievements. pic.twitter.com/R9ifjdM4Z0 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 11, 2024

Update: Arshad Nadeem's father-in-law is gifting him a buffalo for his Gold medal at the Paris Olympics. This is such a sweet gesture, this is what a token of love is 🇵🇰❤️#Paris2024#Olympicspic.twitter.com/TctB1TFoSu — Farid Khan (@_FaridKhan) August 12, 2024

Web Title: Olympics Paris Javelin gold medalist Arshad Nadeem returns to Pakistan from Paris, father-in-law gifts buffalo