ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नाबा दास को मारी गई गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया

Highlights ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नाबा दास पर अज्ञात हमलावरों ने चलाई गोली, झारसुगुड़ा जिले की घटना। झारसुगुड़ा जिले में ब्रजराजनगर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे नाबा दास, गाड़ी से निकलते ही हुआ हमला। सामने आई जानकारी के अनुसार नाबा दास की छाती में गोली लगी है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है।

भुवनेश्वर: ओडिशा में रविवार को एक बड़ी घटना सामने आई जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नाबा दास पर अज्ञात हमलावर ने गोली चला दी। घटना राज्य के झारसुगुड़ा जिले के ब्रजराजनगर में गांधी चौक के पास उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। सूत्रों के अनुसार नाबा दास के अपनी गाड़ी से बाहर निकलते ही बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दीं।

गोली चलने की घटना के तत्काल बाद आननफानन में नाबा दास को अस्पताल ले जाया गया। फायरिंग की घटना के बाद बीजद कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, जिससे मौके पर तनाव भी बना हुआ है। ऐसा संदेह है कि गोलीबारी की योजना पहले से बनाई गई थी क्योंकि मंत्री पर कथित रूप से बेहद करीब से फायरिंग की गई थी।

Odisha Health Minister Naba Das brought to a local hospital after being shot at by some unidentified assailants near Brajarajnagar in Jharsuguda district.



