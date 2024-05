Lok Sabha Elections 2024 Phase 6: ऑटो में मतदाता केंद्र पहुंचे ओडिशा बीजेडी अध्यक्ष वीके पांडियन, डाला वोट; देखें

Lok Sabha Elections 2024 Phase 6: आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान हो रहा है। क्या खास क्या आम सभी लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश समेत छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच, ओडिशा हो रहे मतदान में एक विचित्र तस्वीर देखने को मिली जहां, प्रदेश के बीजेडी अध्यक्ष वीके पांडियन ऑटो रिक्शा में बैठ वोट डालने आए।

वीके पांडियन का यह अंदाज मीडिया के कैमरों में कैद हो गया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष को वीडियो में देखा जा सकता है कि वह भुवनेश्वर के एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने के बाद ऑटो में बैठकर वहां से रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया को देखकर उनका अभिवादन किया और अपनी उंगली की स्याही दिखाई।

#WATCH | 5T Chairman and BJD leader VK Pandian leaves from a polling station in Bhubaneswar in an auto rickshaw after casting his vote for the sixth phase of #LokSabhaElections2024 and third phase of Odisha Assembly elections. pic.twitter.com/NiCGhXZHfS