हैदराबाद: पुलिस ने आरजीआई हवाई अड्डे पर भाजपा के फायरब्रांड नेता टी राजा सिंह को हिरासत में लिया

हैदराबाद: पुलिस ने रविवार को गोशामहल से भाजपा विधायक टी राजा सिंह को आरजीआई एयरपोर्ट पर एहतियातन हिरासत में ले लिया। राजा सिंह रविवार सुबह मुंबई से शहर पहुंचे थे और इस खबर के बाद कि वह मेडक जिले की ओर जा रहे हैं, पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया। उन्हें आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सुबह से ही साइबराबाद दंगा पुलिस और स्थानीय पुलिस आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पर बड़ी संख्या में तैनात थी। शनिवार रात को मवेशियों के मुद्दे पर मेडक में सांप्रदायिक झड़पें हुईं, जिसके बाद पुलिस ने वहां निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। टी राजा ने अपने हिरासत की एक वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, "तेलंगाना पुलिस ने एयरपोर्ट पर उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मेडक जा रहे थे, जिन पर गुंडों ने हमला किया था।"

Arrested by Telangana Police at the airport while on the way to Medak to meet BJP Karyakartas who were attacked by goons.